СК Беларуси: В Украине задержан продавец спайсов

Следственный комитет Беларуси сообщил о том, что на территории Украины задержан обвиняемый̆ в незаконном обороте психотропов и причинении смерти по неосторожности.

Следственным комитетом в 2014-2015 годах расследовалось уголовное дело в отношении организаторов трех интернет-магазинов, занимавшихся продажей̆ психотропов. Группа из нескольких человек занималась поставками и торговлей̆ «спайсов» в Беларуси.

Тогда в ходе следствия были получены доказательства, указывающие на причастность группы к гибели двух парней и девушки, студентки факультета международных отношений БГУ, в начале 2014 года.

По результатам расследования к уголовной̆ ответственности были привлечены 11 человек (пять организаторов и шесть закладчиков). Однако, Юрий Зайцев – одна из ключевых фигур преступного бизнеса, смог скрыться от уголовного преследования и уехал из страны.

В августе этого года Юрий Зайцев задержан на территории Украины. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Беларусь для привлечения его к уголовной̆ ответственности, говорится в сообщении СК РБ.