Последнее обновление: 31.07.2018 16:44

Верховный суд не видит предпосылок для смягчения ответственности за сбыт наркотиков

Верховный суд РБ не видит предпосылок для смягчения уголовной ответственности за сбыт наркотиков, заявил сегодня первый зампред ВС РБ Валерий Калинкович.

"Я готов обсуждать тему уголовной ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами без цели их сбыта. Там действительно в ряде случаев преступление ходит рядом с большой бедой, которая посещает и самого наркомана, и его семью, и близких, и друзей, и всех остальных, кто окружает этого человека. Конечно же, здесь уголовная ответственность как таковая должна являться одним из возможных инструментов к тому, чтобы человек начал бороться с недугом, победил его по возможности и вернулся в общество нормальным его членом», - сказал Калинкович.

Вместе с тем, по его словам, «мы сегодня не видим никаких объективных предпосылок для смягчения ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами, совершенные с целью сбыта».

«Это опасные преступления. Это фактически распространение смерти», - подчеркнул первый зампред Верховного суда РБ.

«Мне не видится пока перспектив для смягчения ответственности. Закон в существующей редакции с учетом тех мер, которые принимаются, объективно способствует оздоровлению криминогенной обстановки в этой сфере. Это не только наши оценки, это оценки и ряда международных экспертов. На сегодняшний день наркотические средства на территории Беларуси являются одними из самых дорогих в регионе, а это тоже один из показателей эффективности противодействия этому явлению. Чем дороже доза, тем сложнее потребителю ее употребить», - уверен он…

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование