Европейские игры в Беларуси: Церемонии «по-крутому»

Белорусские власти поставили точку в длящейся около года бюрократической эпопее, кому же доверить право распила вкусненького бюджетного пирога церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года в Минске. Счастливчиком неожиданно стала компания Игоря Крутого «Арт Сити 5» (Россия).

Впрочем, не стоит расценивать данное анонсирование как некий конечный, не поддающийся сомнению результат, ибо Крутой и его компания стали победителем третьего по счету тендера-конкурса, объявленных властями с конца 2017 года.

Еще совсем недавно директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин оповестил планету о том, что «иностранным партнёром (ред. - Министерства культуры в организации церемоний открытия и закрытия) выбрана хорошо технически оснащённая израильская компания Kesher-Faktor (http://www.kesher-faktor.co.il/), имеющая достаточно большой международный опыт организации крупных мероприятий».

Тогда на выбор белорусских чиновников нисколько не повлиял тот факт, что израильская компания имеет не слишком впечатляющее портфолио: самое крупное мероприятие за спиной – организация дня столицы Израиля, не говоря уже о технической оснащённости. В этом не сложно убедиться: достаточно посетить сайт израильской компании в интернете, если же сайт, конечно, загрузится.

Безусловно, господин Катулин, произнося то объявление и предположить не мог, что кому-то зачем-то вздумается всё переиграть, отменить результаты, пересмотреть техническое задание тендера таким образом, что даже не специалистам становилось ясно – на горизонте замаячили «ушки» нового партнера, который готов оказать помощь и всё сделать под ключ.

А ведь был ещё и первый тендер, по итогам которого Министерство культуры так и не смогло выбрать победителя по вполне банальной причине – выбор победителя к несчастью совпал со сменой министра культуры. Соответственно, белорусская культурная избушка круто повернулась к кому-то передом, а к кому-то другим местом.

Опять же, тогда, еще до победы Крутого, господин Александр Вавилов, режиссёр-постановщик «Золотого шлягера», «Славянского базара в Витебске» заявил: «У нас большая команда, где работают не только белорусы, но и россияне, евреи, болгары, поляки, может быть будут задействованы и итальянцы» (snapshot оригинального высказывания есть в распоряжении редакции).

Назначенный главным по церемониям новым министром господин Вавилов может быть и надеялся в глубине души, что озвученный им список участников излишен и хватит одной, максимум двух, хорошо известных ему по «базарам» компаний, но всё-таки не был уверен, что всё сложится наилучшим образом.

Но после объявления победителя второго тендера – упомянутой выше израильской компании – в Беларуси сменилось правительство и собственно премьер страны, который и отвечает, согласно указу Лукашенко, за организацию и проведение Европейских игр. И всё началось заново.

Ни в первом, ни во втором тендере компания Игоря Крутого участия не принимала, но внезапно появилась в третьем. Возможно долго запрягали, изучали опыт и материалы предшествующих двух тендеров, предложенные бюджеты, заодно вспомнили, что у них есть опыт организации церемоний масштабных спортивных мероприятий: Азиатские игры в Астане 2011 года, Универсиада в Казани 2013 года, Чемпионат FINA по водным видам спорта опять-таки в Казани 2013 года.

Странно, что такую мощную компанию не привлекали к организации церемоний Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Почему-то тогда власти России предпочли воспользоваться помощью зарубежных профессионалов. Но объяснение лежит на поверхности: потребовались специалисты, способные осуществить постановку церемоний мирового класса, а не организацию очередного музыкального фестиваля-концерта типа «Новой волны» или «Славянского базара в Витебске».

Крутая компания “Арт Сити 5” победила в тендере, запросив на проведение двух церемоний 25 129 725 белорусских рублей. По меркам церемоний спортивных мероприятий европейского и мирового масштаба – сумма очень и очень скромная. Особенно если приглашаешь всех друзей-президентов, высших чиновников ООН и вообще всех-всех-всех, чтобы показать какие мы “не хуже”.

Если этих денег не хватит на мировое шоу, и потребуются дополнительные вливания, то Крутому доплатят “душевностью”, а может отрежут что-то из бюджета Союзного государства. Ведь о том, что победителем третьего тендера стала компания Крутого было известно еще 20 сентября 2018 года.

Но почему-то пиар-кампания вокруг этого выбора Беларуси круто стартанула накануне Форума регионов в Могилеве с участием Лукашенко и Путина, как реальный факт сотрудничества двух братских стран.

Остается лишь напомнить, что Европейские игры – это событие уровня Международного Олимпийского комитета, а не региональный кубок по бадминтону среди поп-певиц. Как бы страна круто не попала на свою спортивную репутацию, а заодно и деньги, которые придется в экстренном порядке изымать у работающих с прибылью белорусских компаний.

Да, Азербайджан, принимавший первые Европейские игры, высоко поднял планку качества церемоний открытия и закрытия мероприятия. Беларусь такой бюджет не осилит и рядом. Но это отнюдь не повод опускаться ниже плинтуса.

Ситуация вокруг подготовки к проведению Игр и неопределенность с выбором подрядчиков уже вызвала озабоченность олимпийских чиновников: МОК пришлось слать в Минск своих гонцов отнюдь не ради постановочных бесед с Лукашенко.

За испорченные и неинтересные церемонии страну никто не сотрет с карты мира и уже тем более с глобуса Беларуси. Но вот в спортивном мире она надолго откатится на позабытые всеми задворки, что гораздо больнее, чем подмоченный имидж.

Агонь Олимпийский