Последнее обновление: 16.08.2018 14:00

Лукашенко нашел $36,5 млн. на мероприятие олимпийского масштаба

Беларусь за счет бюджета потратит Br77 млн на подготовку и проведение II Европейских игр 2019 года, следует из подписанного 15 августа указа №315. Средства будут выделены из резервного фонда президента.

«Эти средства направят на проведение работ по капитальному и текущему ремонту, благоустройству Дворца спорта, республиканских центров олимпийской подготовки по гребным видам спорта и по теннису, подготовку спортивных объектов по месту проживания участников Европейских игр и общежития для расселения части студентов, проживающих в комплексе "Студенческая деревня", - говорится в комментарии к указу.

«Часть денежных средств из этой суммы выделят на размещение тематических материалов в ведущих европейских средствах массовой информации, организацию и проведение допинг-контроля спортсменов, приобретение услуг программно-технического блока для проведения соревнований», - отмечается в комментарии пресс-службы белорусского правителя.

Проведение первых Европейских игр обошлось Азербайджану в сумму более 1 млрд. долларов.

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