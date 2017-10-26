Последнее обновление: 26.10.2017 14:08

Минюст зарегистрировал РОО «Американский футбол»

Министерство юстиции Беларуси 17 октября зарегистрировано Республиканское общественное объединение «Американский футбол».

Как сообщает министерство, целями деятельности данного общественного объединения являются: развитие американского футбола и всех других его разновидностей; организация и проведение спортивных мероприятий и участие в них, в том числе спортивная подготовка спортсменов (команд спортсменов) и их представление от своего имени на спортивных соревнованиях по американскому футболу; физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа, формирование здорового образа жизни среди детей и взрослых; научно-методическое и медицинское обеспечение спортивной подготовки спортсменов (команд спортсменов) по американскому футболу.

Еще одной целью зарегистрированного общества является... "предотвращение допинга в американском футболе и борьба с ним, организация допинг-контроля".

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