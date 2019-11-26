Лукашенко упрекнул спортивных боссов в увлечении «ресторанчиками»

Лукашенко сегодня в очередной раз накатил на отечественный спорт, включая спортсменов, тренеров и спортивных начальников. При этом она прозрачно намекнул, что против сложившейся у спортивных боссов традиции отмечать результаты спортивных мероприятий в ресторане.

На встрече с членами национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Лукашенко рассуждал о том, что современный спорт – это война без правил, без военной тематики никак не выходит.

"Тот же хоккей, футбол, где нам хотелось бы, чтобы было так, как у вас - это сегодня не соревнование, даже не битва. Это война. Потому что спорт стал политикой. Как только увидели где-то, если это не американец, может быть, еще не китаец, так начинают прессовать", - заявил Лукашенко.

В качестве примера она назвал белорусского прыгуна в высоту Дмитрия Набокова, которого недавно отстранили от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга.

«…привлекли за какую-то мелочь. Видят, что он может кому-то помешать на Олимпиаде. К этому надо быть готовыми. Это война без правил. В войне мало правил, но здесь вообще никаких правил. Там в плен не берут, грубо говоря, а расстреливают сразу, даже не успеешь финишной ленточки достичь", - сказал белорусский правитель.

Он также возмущался по поводу того, что спортсмены участвуют в соревнованиях ради денег.

"Как можно вообще соревноваться за деньги? Я не понимаю. Соревноваться надо за победу. А после победы приходи и требуй, что ты считаешь нужным: и деньги, и квартиры, и земельные участки, и прочее. Если нет результата, что можно сказать людям?" – заявил Лукашенко.

«Изначально спортсмены любой сборной равны. У тех же россиян, канадцев, американцев, чехов, шведов, финнов две ноги, две руки, одна голова. Если у вас руки и голова еще по молодости не такие, включайте ноги: не давайте принимать шайбу, не давайте принимать мяч. Боритесь, если вы не умеете красиво обыгрывать, за счет физической подготовки", продолжил он.

Главный тренер национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович решил сыграть роль адвоката дьявола.

«На Олимпиаду должны полететь спортсмены, которые прошли такую внутреннюю конкуренцию. И они едут туда не грести, они туда едут биться со всеми. Это воины. Ехать нужно побеждать, завоевывать медали", - заявил он.

Белорусский правитель оценил прогиб.

"Отвести бы тебя к нашим начальникам, к другим руководителям федераций, собрать спортсменов, особенно тех, кто после игры в ресторанчик любит заглянуть", - сказал в ответ Лукашенко.