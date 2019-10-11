Беларусь потратится на «Раубичи» ради этапа Кубка мира по биатлону

Лукашенко дал отмашку денежным вливаниям в инфраструктуру центра зимних видов спорта "Раубичи" с целью его подготовки к проведению этапа Кубка мира по биатлону 2022 года, других национальных и международных соревнований.

В частности, за счет кредита Банка развития РБ в сумме $5,72 млн в 2019-2020 годах будут реконструирована гостиница и расчищено верховье водохранилища на территории центра, что позволит обеспечить забор воды для системы оснеживания.

Кроме того, Минспорта планирует к 2021 году обустроить систему оснеживания стадиона и трасс в "Раубичах", модернизировать гостиничный фонд, увеличить количество парковок и зрительских мест на трибунах.