Последнее обновление: 23.12.2019 19:35

Беларусь в 2020 году примет более 100 международных соревнований

В 2020 году Беларусь примет более ста международных спортивных мероприятий, следует из постановления Совмина №883 от 20 декабря 2019 года.

Документ опубликован на сайте правительства РБ.

С 1 по 9 января XVI состоится Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента РБ.

Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе пройдет с 1 по 4 мая.

Международный минский велокарнавал ”VIVA Ровар 2020“ соберет участников и болельщиков 16 мая, 1-3 туры Золотой Европейской волейбольной лиги Европейской конфедерации волейбола среди мужских и женских команд запланированы на май – июнь.

В апреле пройдет теннисный матч ”Кубок Федерации“ (женщины), в сентябре – ноябре ожидается матч ”Кубок Дэвиса“ (мужчины).

С 1 по 6 июля состоится этап Кубка мира по художественной гимнастике ”Челлендж“. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов пройдет с 17 по 24 августа.

На ноябрь и декабрь запланированы международные соревнования по танцевальному спорту ”ALLIANCE TROPHY-2020“ и Кубок мира по таэквондо.

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