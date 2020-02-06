Беларусь заплатит своему спортсмену за золото на Олимпиаде $155 тыс.

В Беларуси распоряжением Лукашенко от 6 февраля установлены размеры денежных вознаграждений спортсменам за полученные медали на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх.

За золото на Олимпийских играх белорусский спортсмен получит денежный приз в размере 12 тысяч базовых величин или 324 тыс. рублей или примерно $154 тыс., серебро - 6 тысяч базовых величин (162 тыс. рублей или $77 тыс), бронзу - 4 тысячи базовых величин (108 тыс. рублей).

Размер призовых за аналогичные награды на Паралимпийских и Дефлимпийских играх составит 4 тысячи, 2,4 тысячи и 1,6 тысячи базовых величин соответственно.

Тренерам и иным специалистам, принимавшим участие в спортивной подготовке олимпийцев, выплачиваются вознаграждения в размерах от 20% до 100% от стоимости их призов (в зависимости от степени участия).