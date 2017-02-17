Последнее обновление: 17.02.2017 19:48

Беларусь проведет Кубок Европы 2017 года по бегу на 10 тысяч метров

В Беларуси пройдет Кубок Европы 2017 года по бегу на 10 тысяч метров.

Согласно распоряжению премьер-министра №51р от 16.02.2017 создан организационный комитет по его подготовке и проведению.

Возглавил комитет министр спорта и туризма Р Александр Шамко.

"Организационному комитету поручено разработать и утвердить план соответствующих мероприятий, а при необходимости привлекать в установленном порядке к работе по подготовке и проведению Кубка Европы 2017 года по бегу на 10 000 метров руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, Минского облисполкома, Минского горисполкома и других организаций", - говорится в сообщении правительства.

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