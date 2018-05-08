Канадский тренер Льюис и сборная Беларуси по хоккею прекратили сотрудничество

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею канадский специалист Дэйв Льюис покидает свой пост. Его заменит Сергей Пушков.

"После неудачного старта на чемпионате мира, а также с учетом ситуации, в которой оказалась сборная Беларуси по хоккею с шайбой, Федерация хоккея Беларуси и главный тренер сборной Дэйв Льюис приняли совместное решение о том, что возглавить сборную Беларуси должен другой специалист. Дэйв Льюис считает, что изменения в тренерском штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной. ФХБ благодарит Дэйва Льюиса за совместную работу", - говорится в сообщении Федерации Хоккея Беларуси.

До конца чемпионата мира по хоккею с шайбой исполнять обязанности главного тренера сборной Беларуси по хоккею будет Сергей Пушков.

Беларусь тремя поражениями стартовала на чемпионате мира в Дании. Хоккейная сборная Беларуси на данный момент занимает последнее место в группе А и претендует на понижение в классе. Следующий матч белорусские хоккеисты проведут 9 мая против Швейцарии.