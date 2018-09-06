Лукашенко не тянет современный уровень финансирования спортивных мероприятий

Лукашенко сегодня в очередной раз подтвердил, что не может профинансировать проведение II Европейских игр в 2019 году на соответствующем текущему моменту уровне.

"Позавчера у меня был (президент Европейских олимпийских комитетов) Янез Кочиянчич. Мы с ним обсуждали проблемы нашей европейской олимпиады. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не должны замахиваться на большие траты, как это было, допустим, в Азербайджане (у нас нет таких денег)», - обозначил Лукашенко уровень финансовых затрат принимая с докладом премьера Сергея Румаса.

«Да и не нужно. Мы, как я сказал тогда, должны отличиться своей душевностью, открытостью нашего государства, народа и провести красивые Европейские игры», - сказал белорусский правитель.

Проведение I Европейских игр обошлось Азербайджану в сумму более 1 млрд. долларов. Лукашенко своим указом распорядился пока выделить из бюджета около 77 млн. рублей.