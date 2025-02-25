Банкам Казахстана перестанут ограничивать ставки по депозитам

С 1 марта 2025 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) не будет устанавливать предельные ставки по депозитам в тенге, передает Kazinform.

Согласно информации пресс-службы фонда, КФГД уходит от директивного установления потолка ставок. Начиная с марта, фонд перестанет публиковать значения предельных ставок и начнет публиковать сведения о рыночных ставках на депозитном рынке.

Изначально регулирование ставок вознаграждения по депозитам физических лиц было внедрено для защиты населения от агрессивного привлечения депозитов банками за счет высоких ставок. Сейчас КФГД начал двигаться в сторону либерализации регулирования депозитного рынка.

Так, с 1 января 2024 года КФГД отменил установление предельных ставок по депозитам в тенге для большинства банков. Предельные ставки сохранились только для небольшого количества банков, которые, по методике КФГД, были отнесены к категории менее чем хорошо капитализированных. При этом, в целях предотвращения значительных скачков ставок и перетоков вкладов на депозитном рынке для всех банков был введен взнос за системный риск, размер которого зависит от степени отклонения их ставок от рыночного уровня.

С 1 марта 2025 года КФГД не будет устанавливать предельные ставки по депозитам в тенге, и менее чем хорошо капитализированные банки будут определять свою депозитную политику так же в рыночных условиях, как и остальные банки. Вместе с тем, если менее чем хорошо капитализированные банки значительно (более, чем рыночная ставка + спред) повышают ставки по своим депозитам, это накладывает на банковскую систему дополнительные риски. В связи с этим такие банки в дополнение к взносу за системный риск будут уплачивать также повышенный взнос, соразмерный степени превышения и объему привлечения.

С февраля 2025 года КФГД перестает публиковать информацию о предельных ставках по депозитам в тенге на сайте. Вместо этого, начиная с марта 2025 года КФГД начнет публиковать на своем официальном сайте сведения о рыночных ставках, сложившихся на розничном депозитном рынке. Предельные ставки по депозитам в иностранной валюте по-прежнему устанавливаются для всех банков.

"Мы ожидаем, что проведенная реформа даст больше свободы банкам при установлении ставок вознаграждения по своим депозитам. Ставки по тенговым депозитам будут определяться рыночными факторами, а главным ориентиром для банков при установлении ставок теперь будет являться рыночная ставка, которая определяется всеми участниками рынка. Это создаст условия для здоровой конкуренции среди банков и даст новый импульс для развития розничного депозитного рынка, особенно сегментов, где присутствует небольшое количество банков", - сказал глава КФГД Адиль Утембаев.

Так, например, объемы привлечения срочных и сберегательных вкладов со сроками более 12 месяцев в настоящее время несущественные, но имеют потенциал к наращиванию. Несмотря на отмену «потолка» ставок по тенговым депозитам, наличие дополнительной гибкой платы в виде взноса за системный риск и повышенного взноса будет выступать балансирующим элементом и демотивировать банки чрезмерно завышать ставки по депозитам.