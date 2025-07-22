Последнее обновление: 22.07.2025 18:07

Власти Великобритании запретят госсектору выплачивать выкуп киберпреступникам

В Великобритании планируют запретить государственным органам и операторам критически важной национальной инфраструктуры, включая государственную службу здравоохранения, местные советы и школы, выплачивать выкупы киберпреступникам. Об этом сообщает британский правительственный портал.

Программы-вымогатели обходятся экономике Великобритании в миллионы фунтов стерлингов ежегодно.

"Мы полны решимости разрушить бизнес-модель киберпреступников и сделать жизненно важные услуги, от которых зависит общество, менее привлекательной целью для групп, использующих программы-вымогатели", – заявил британский министр безопасности Дэн Джарвис.

Предприятия, на которые не распространяется планируемый запрет, будут обязаны уведомлять правительство о любом намерении выплатить выкуп, чтобы им можно было оказать "консультации и поддержку".



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