Еще четыре казахстанских банка приостановили выдачу платежных карт нерезидентам страны

Еще четыре казахстанских банка - Halyk Bank, "Евразийский банк", "Нурбанк" и ДО АО "Банк ВТБ" - приостановили выдачу платежных карт нерезидентам страны. Об этом агентству "Интерфакс-Казахстан" сообщили в банках.

Операторы колл-центра Halyk Bank и "Банк ВТБ" сообщили, что не открывают карты для нерезидентов. При этом они затруднились ответить, когда будет восстановлена эта операция. "Пока мне информация не поступала", - ответили в Halyk Bank.

Оператор "Евразийского банка" сообщил, что "сейчас не выпускается карта для нерезидентов", когда будет восстановлена операцию неизвестно.

В свою очередь, в "Банке ВТБ" объяснили приостановку выдачи карт нерезидентам техническими неполадками.

"Нет, пока не выпускаем (карты) по техническим неполадкам", - ответили в колл-центре на вопрос журналиста об открытии карт для нерезидентов.

По словам оператора колл-центра "Банка ВТБ", когда банк возобновит выпуск карт, неизвестно, но "ограничение является "временным".

Информацию о приостановлении выпуска карт для нерезидентов Нурбанк разместил на сайте.

"Уведомляем о временном приостановлении выпуска платежных карт для нерезидентов РК в связи с проведением технических работ", - говорится в сообщении.

Как уточнили агентству в колл-центре банка, ограничение ввели в связи с техническими причинами. При этом в "Нурбанке" также неизвестно, когда восстановят выдачу карт.

Как сообщалось, Kaspi bank и Home Credit Bank временно приостановили выдачу дебетных карт нерезидентам страны.

Ранее сообщалось, что Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана установило ограничения по сроку действия платежных карт для нерезидентов, а также по их количеству для одного человека.

Исключение по сроку действия будут составлять платежные карты, выпущенные для субъектов предпринимательства, дипломатических работников и инвесторов.