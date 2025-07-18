Последнее обновление: 18.07.2025 14:34

ЕС ввел полный запрет на финансовые транзакции в отношении Беларуси

Евросоюз расширил частичный запрет на финансовые услуги в отношении Беларуси до полного запрета на транзакции в рамках 18-го пакета санкций. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Запрет на специальные финансовые услуги расширен до полного запрета на транзакции. Вводится также эмбарго на импорт оружия из Беларуси", - говорится в сообщении.

Санкции введены также в отношении восьми объектов, связанных с военно-промышленным комплексом Беларуси, их названия пока не уточняются.

В заявлении указывается, что новые меры против Минска приведены в соответствие с теми, которые ранее были задействованы в отношении России.



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