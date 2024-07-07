Президент Казахстана предлагает создать совет тюркских центробанков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости создания Совета тюркских центральных банков и общетюркской патентной организации.

"Для развития экономического сотрудничества необходимо укреплять связи в финансовой сфере. Необходимо создать Совет тюркских центральных банков. Предлагаю также создать Общетюркскую патентную организацию", - сказал Токаев в субботу на неформальном саммите ОТГ в Азербайджане.

Он отметил, что в этом году состоялась инаугурация Совета управляющих Тюркского инвестиционного фонда, и выразил уверенность, что его деятельность окажет положительное влияние на развитие экономики и финансово-инвестиционной сферы, сообщает "Интерфакс-Казахстан".

Организация тюркских государств была создана по инициативе Казахстана в 2009 году. Секретариат ОТГ находится в Стамбуле. В настоящее время в Организацию входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия (!) и Туркменистан имеют статус наблюдателей.