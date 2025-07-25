Последнее обновление: 25.07.2025 14:16

Трамп подписал законопроект о сокращении госрасходов США на $9 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о сокращении государственных расходов на общую сумму более $9 млрд, сообщили в Белом доме.

Ранее законопроект, предусматривающий сокращение иностранной помощи примерно на $8 млрд и финансирования общественных вещательных компаний NPR и PBS на $1,1 млрд, был принят обеими палатами Конгресса США.

Поскольку расходы по указанным статьям были заложены в бюджет, потребовались соответствующие решения Сената и Палаты представителей.

Трамп, комментируя принятие законопроекта в конгрессе, написал в соцсети Truth Social: "Это грандиозно!". По его словам, "республиканцы пытались делать это в течение 40 лет, но терпели неудачу".



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