Украине необходимо $6 млрд для покрытия дефицита закупок оружия

Украине нужно $6 млрд, чтобы закрыть существующий дефицит закупок оружия. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль на 29-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн").

"Украине нужны $6 млрд, чтобы закрыть нынешний дефицит закупок. Это позволит нам создать больше беспилотников FPV, чтобы удерживать линию фронта, больше беспилотников-перехватчиков для противодействия атакамБПЛА "Шахеды" и дополнительное оружие глубокого удара, чтобы вернуть войну в Россию", - сказал министр, которого цитируют украинские СМИ.

Шмыгаль также отметил необходимость подготовки к 2026 году и призвал партнеров выделить средства для Украины в своих бюджетах на 2026 год.

Заседание "Рамштайн" проходит онлайн в понедельник, 21 июля, под руководством Великобритании и Германии. К нему присоединились более 50 партнеров Украины, в частности, участвуют генсек НАТО, верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе и министр обороны США, а также десятки стран альянса и партнеров.