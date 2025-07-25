Власти Беларуси просят денег у России на латание "дыры" в бюджете

Беларусь обсуждает возможность привлечения дополнительного финансирования от России. Об этом сообщил министр финансов Юрий Силеверстов.

По его словам, деньги нужны для белорусского бюджета, который в этом году сверстан с дефицитом 4,5 млрд белорусских рублей, или 1,6% ВВП.

Кроме того, сообщил, Беларусь хотела бы привлечь кредиты для поддержки нефтеперерабатывающей отрасли страны и других инвестиционных проектов.

"Мы активно взаимодействуем по финансированию как инвестиционных проектов, так и прямого финансирования. Вот эти вопросы как раз и обсуждаются", - сказал чиновник.

О каких суммах идет речь, Силеверстов не уточнил.

По данным Всемирного банка на 2023 год, Беларусь была крупнейшим должником России: на нее приходилось $8,2 млрд выданных Кремлем межгосударственных кредитов. Это более четверти общей суммы задолженности иностранных государств перед Россией, которую Всемирный банк оценивал в $28,9 млрд.