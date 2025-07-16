Последнее обновление: 16.07.2025 12:56

Люксембург перечислил €10 млн в Фонд энергетической поддержки Украины

Общий взнос Люксембурга в Фонд поддержки энергетики Украины увеличился на €10 млн. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

«Правительство Люксембурга официально увеличило свой взнос в Фонд энергетической поддержки Украины до €12 млн. Дополнительные €10 млн уже получены и полностью доступны на специальном счете фонда», - говорится в сообщении.

В общей сложности Фонд поддержки энергетики уже аккумулировал более €1,16 млрд от более чем 33 доноров. В настоящее время заключено свыше 790 контрактов на поставку оборудования и материалов для украинских энергетиков от более чем 50 компаний.

Фонд энергетической поддержки Украины в 2024 году заключил 448 договоров на поставку оборудования для энергетиков на общую сумму €430 млн.



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