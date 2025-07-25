Банк Германии все чаще обнаруживает поддельные деньги

Бундесбанк предупреждает о росте в обращении количества поддельных денег, чаще всего это 50-евровые купюры. Об этом сообщает Spiegel.

За период с января по июнь 2025 года Бундесбанк изъял из обращения около 36 600 поддельных банкнот евро совокупной стоимостью более €2 млн.

Это на 8% больше, чем во второй половине 2024 года, которая также была отмечена большими показателями по сравнению с предыдущим периодом.

При этом наблюдается рост количества подделок среди купюр номиналом 50 и 100 евро, а 200 и 500 евро подделывают гораздо реже. В связи с этой тенденцией "стоимость" изъятых подделок особо не изменилась, хотя их количество стало больше.

50-евровые банкноты составляли 51% от всех изъятых подделок. Вторая самая популярная у мошенников банкнота – €20. 100-евровые купюры составляют 17%.

По имеющимся цифрам о распространенности поддельных купюр, на каждые 10 тысяч жителей страны приходится примерно девять подделок.

При этом популярной подделкой остаются и деньги-монеты – их подбрасывают в оборот вдвое чаще, чем банкноты. За первое полугодие 2025 года их изъяли около 68 400.

В случае обнаружения купюры-подделки владельцу никак не компенсируют ее стоимость, даже если человек не знал, что попало ему в руки.

В Бундесбанке напомнили, что попытки использовать подделку как реальные деньги являются уголовным правонарушением и разоблаченные фейковые купюры следует сдать им или полиции. Иногда подделки чрезвычайно примитивны и могут быть узнаваемы с первого взгляда – на них вообще нет характерных элементов защиты и могут присутствовать символы вроде MovieMoney или PropCopy.

Ранее сообщалось, что через 23 года после введения евро немцы все еще сдают старые дойчмарки.

Прошлым летом в Италии разоблачили точку печати фальшивых евровых банкнот, которая нанесла ущерб на миллионы евро.