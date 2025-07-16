Продажи на аукционах Christie''s в первом полугодии составили $2,1 млрд

Аукционный дом Christie''s в первой половине 2025 года получил $2,1 млрд выручки, показатель не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

При этом компания надеется на восстановление рынка произведений искусства во втором полугодии за счет налогово-бюджетных реформ президента США Дональда Трампа, заявила глава Christie''s Бонни Бреннан в интервью Financial Times.

По ее словам, так называемый "большой и красивый законопроект", подписанный Трампом в День независимости 4 июля, принесет выгоду богатым американцам и компаниям из США, что "придаст уверенности и позволит нам сфокусироваться на нашем бизнесе".

Доля клиентов из США в глобальных покупках на аукционах увеличилась в первом полугодии до 45% против 41% годом ранее, тогда как покупатели из Европы, Ближнего Востока и Африки сократили долю до 34%. Азиатские клиенты сохранили свою долю на уровне 21%.

Семь из десяти самых дорогих предметов искусства, проданных в январе-июне, были реализованы на аукционах Christie''s, включая самый ценный лот, картину Пита Мондриана за $47,6 млн.

По оценкам ArtTactic, выручка основного конкурента Christie''s, аукционного дома Sotheby''s, в первом полугодии сократилась на 9% в годовом выражении, до $1,65 млрд.

В 2024 году все аукционы мира зафиксировали продажи на уровне $23,4 млрд, по данным отчета Art Basel и UBS. Это на 20% меньше, чем годом ранее, и минимальное значение с 2020 года.