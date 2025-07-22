Coinbase запустила бессрочные фьючерсы для трейдеров из США

Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase запустила торговлю бессрочными фьючерсами для пользователей из США. Платформа предложила контракты на биткоин и Ethereum.

Продукт доступен через подразделение Coinbase Financial Markets и регулируется Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

В Coinbase отметили, что американские трейдеры годами не имели доступа к бессрочным фьючерсам из-за сложной нормативной базы.

Трейдерам доступно кредитное плечо до 10x. Срок экспирации контрактов составляет пять лет, в отличие от традиционных месячных или квартальных фьючерсов.

По словам представителей биржи, это дает возможность использовать более гибкие и долгосрочные стратегии. Торговые комиссии начинаются от 0,02% за контракт при минимальной ставке в $0,15.

Запуск произошел на фоне принятия в США важных законопроектов. Среди них — GENIUS Act, который устанавливает правила для стейблкоинов, и CLARITY Act, разграничивающий полномочия SEC и CFTC в регулировании криптоактивов. Первый уже подписан президентом Дональдом Трампом.

Акции Coinbase 18 июля достигли капитализации в $100 млрд и обновили исторический максимум выше $440.

В день запуска торговли бессрочными фьючерсами COIN снизились на 1,47% и закрылись на отметке $419,78.

Напомним, Coinbase провела ребрендинг одноименного кошелька в Base App. Приложение объединяет соцсеть, миниаппы, чат, платежи и торговлю.