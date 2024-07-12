Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 14,25% годовых

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение снизить базовую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Годовая инфляция в мае и июне текущего года продолжила постепенное снижение, складываясь в пределах прогнозов Национального Банка и располагаясь ниже их центрального значения. Инфляционные ожидания населения после высоких апрельских значений снизились. Внешний инфляционный фон становится менее благоприятным ввиду роста цен на продовольствие в мире и ускорения инфляции в России. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление вследствие устойчивого внутреннего спроса, поддерживаемого фискальным стимулированием и потребительским кредитованием, а также продолжающейся реформы регулируемых цен», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что рост экономики, согласно краткосрочному экономическому индикатору (КЭИ), за январь-май 2024 года оценивается в 3,7% г/г. Деловая активность поддерживается внутренним и внешним спросом. Устойчивости внутреннего спроса способствует продолжающееся фискальное стимулирование, повышение реальных заработных плат, а также расширение инвестиций в несырьевом секторе. Индикаторы деловой активности, отслеживаемые Национальным банком, несколько месяцев подряд находятся в положительной зоне.

По информации регулятора, инфляционные ожидания населения остаются волатильными: они снизились с высоких значений апреля, однако несколько подросли в июне на фоне некоторого ослабления обменного курса. В Нацбанке отмечают, что профессиональные участники финансового рынка по итогам 2024 года ожидают более низкую инфляцию в Казахстане, чем ранее, реагируя на нисходящую траекторию фактического роста цен.

Годовая инфляция в июне 2024 года снизилась до 8,4% и сложилась в пределах прогнозов Нацбанка. Основной вклад в замедление роста цен вносит более низкая инфляция продовольственных товаров, а также снизившиеся темпы реализации тарифной реформы. Тем не менее в составе годовой инфляции наибольший рост продолжают демонстрировать тарифы на платные услуги на фоне проводимой программы «Тариф в обмен на инвестиции» и удорожания рыночных услуг.

Месячная инфляция в июне продолжила замедление до 0,4%, сложившись ниже среднеисторических значений (0,5%). Показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции в июне несколько возросли после снижения в предыдущие месяцы.

Нацбанк будет отслеживать поступающие данные, в том числе устойчивую часть роста цен и траекторию схождения общей инфляции к таргету. В рамках предстоящего прогнозного раунда будет оценен формируемый баланс рисков, включая параметры фискальной политики, а также эффект смягчения денежно-кредитных условий вследствие курсового фактора.

Денежно-кредитные условия будут поддерживаться умеренно жесткими продолжительное время для закрепления тренда на замедление роста цен и достижения цели по инфляции в 5%.

Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана по базовой ставке будет объявлено 29 августа.