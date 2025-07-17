ЕК заложила на оборонные и космические инвестиции более €130 млрд

Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить в долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы для инвестиций в оборонный и космический секторы более €130 млрд.

"Мы предлагаем €131 млрд по разделу обороны и космоса. Это в пять раз больше суммы, предусмотренной для ныне действующего бюджета, потому что мы знаем, что безопасность - это большая озабоченность для граждан, для государств. Мы хотим усилить нашу промышленную базу и промышленный потенциал", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя в среду в Брюсселе проект долгосрочного финансового плана ЕС.

Ожидается, что долгосрочный бюджет будет способствовать созданию Европейского оборонного союза, способного обеспечить свою защиту, поддерживать связь и быстро действовать в случае необходимости.

В Еврокомиссии поясняют, что государства-члены ЕС и регионы получат возможность на добровольной основе и в соответствии с региональными потребностями и приоритетами поддерживать оборонные проекты в своих национальных и региональных планах партнерства.

Финансирование военной мобильности из фонда Connecting Europe увеличится в десять раз. Оно будет поддерживать инвестиции в инфраструктуру двойного назначения наряду с гражданской и будет способствовать значительному стимулированию развития кибербезопасности, инфраструктуры и обороны в целом.

Кроме того, в целях повышения энергетической безопасности фонд Connecting Europe будет предоставлять финансирование трансграничным энергетическим и транспортным проектам.