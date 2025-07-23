Правительство Германии поддержало меры для ускорения военных закупок

Немецкое правительство в среду одобрило проект закона об ускорении военных закупок, призванный помочь стране усилить обороноспособность и облегчить воплощение целей НАТО по оборонным расходам. Об этом сообщает AFP.

Одобренный законопроект облегчат оборонным компаниям получение авансовых платежей от правительства Германии для быстрого начала производства.

Кроме того, будет упрощена процедура закупки для оборонных контрактов на сумму до €443 тысяч (вместо нынешнего порога в €15 тысяч) и для контрактов на строительство на сумму до €1 миллиона.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал законопроект "квантовым скачком" для Бундесвера, который разблокирует прогресс в около 12 тысячах закупочных процессов.

Изменения будут направлены на устранение "хаоса в нормативно-правовой базе", который препятствует "быстрому наращиванию оборонной готовности Германии", добавил он.

Для вступления в силу законопроект немецкого правительства еще должен быть принят парламентом.

В последние годы Германия предпринимает шаги для перевооружения, ускорив этот процесс после того, как президент США Дональд Трамп призвал Европу взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

Канцлер Фридрих Мерц пообещал создать самую сильную конвенционную армию Европы, чтобы противостоять угрозе со стороны РФ.