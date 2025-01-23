Два казахстанских банка приостановили открытие карт для нерезидентов страны

В Казахстане два банка — Kaspi Bank и Home Credit Bank приостановили открытие карт для нерезидентов страны.

Меры последовали после выхода постановления правительства, по которому изменились правила оформления банковских карт для нерезидентов.

В начале января Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана запретило банкам открывать карты нерезидентам со сроком действия более 12 месяцев. Новые ограничения приняты для минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов, поясняли в ведомстве. При этом ограничения не распространяются на иностранцев, которые имеют ВНЖ Казахстана либо являются предпринимателями, дипломатическими работниками или инвесторами.

С 19 января 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила выпуска банковских карт для иностранцев. Причина изменений — рост спроса на услуги банков со стороны нерезидентов, что привело к необходимости ужесточить контроль.

Другие банки продолжают выпуск карт, но с учетом новых требований. Теперь максимальный срок действия карты для нерезидентов без ВНЖ ограничен одним годом.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана объясняет это тем, что новые ограничения направлены на борьбу с незаконным использованием банковских услуг. Например, были выявлены случаи, когда иностранцы открывали карты для операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков и цифровых активов.

Новые правила уже вступили в силу, и это, по мнению экспертов, может повлиять на «карточный туризм», который был популярен среди иностранцев.