Последнее обновление: 22.07.2025 15:02

Производитель Labubu обогнал Газпром по рыночной стоимости

Китайский производитель коллекционных игрушек Pop Mart обогнал российский Газпром по рыночной стоимости. Об этом сообщается в данных CompaniesMarketCap.

Pop Mart International Group, известный своими коллекционными игрушками, в частности персонажем Labubu, имеет рыночную капитализацию на уровне $42,40 млрд. Это обеспечивает компании 518-е место среди самых дорогих в мире.

Зато капитализация российского Газпрома составляет $38,81 млрд, что соответствует 569-му месту в мировом рейтинге. Таким образом, Pop Mart обошел одного из крупнейших экспортеров газа в мире по общей стоимости акций, находящихся в обращении.

Резкий рост рыночной стоимости Pop Mart отражает глобальный интерес к индустрии коллекционных товаров, в частности среди молодой аудитории в Азии. Между тем Газпром продолжает терять позиции из-за уменьшения экспорта и санкционного давления.

Рыночная капитализация является одним из ключевых индикаторов для оценки размера и стоимости публичной компании на фондовом рынке.



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