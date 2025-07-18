Российский «Сбер» предложил передать хранение биткоинов под контроль банков

«Сбер» предложил сделать российские банки центрами учета и хранения криптовалют. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на слова представителя финучреждения Анатолия Пронина.

Суть инициативы в том, чтобы банки могли выступать в роли кастодианов — хранить цифровые активы клиентов, управлять ими и проводить операции. В обязанности кредитных организаций войдет: гарантия сохранности средств при взломах или их утере; правовая защита клиентов; бухгалтерский учет и мониторинг рисков; использование российских систем шифрования и соблюдение норм антиотмывочного законодательства (115 ФЗ); проверка клиентов через ЕСИА и санкционные списки.

Криптокошельки будут храниться внутри банковской системы. Это позволит идентифицировать владельцев и отслеживать операции.

Кредитные организации создадут трехуровневую модель оценки рисков. Она включает многофакторную проверку операций, автоматическую классификацию рисков и гибкие правила блокировки подозрительных переводов.

Банки будут следить за операциями, выявлять сомнительные сделки и сообщать о них в Росфинмониторинг. Особое внимание уделят трансграничным переводам в недружественные страны.

«И мы готовы запрашивать у клиентов подтверждающие документы по трансграничным операциям в целях соблюдения законодательства о валютном регулировании и контроле», - подчеркнул Пронин.

«Сбер» также предложил вести отдельную отчетность по криптотранзакциям и установить лимиты на обмен криптовалюты в рубли и обратно. Конкретные суммы представитель банка не назвал, но они указаны в предложениях для ЦБ РФ.

В конце мая Банк России разрешил кредитным организациям предлагать инструменты на базе криптовалюты для квалифицированных инвесторов. В начале июня «Сбер» выпустил биткоин-облигации.

В апреле власти РФ в рамках экспериментального правового режима анонсировали запуск криптобиржи.