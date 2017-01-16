Беларусь готова оплатить $425 млн долга за газ, если получит новые транши кредита из антикризисного фонда ЕврАзЭС. Кроме того, Беларусь хочет новых льгот в виде $300 млн ежегодной компенсации за высокие цены на газ.

Об этом пишет газета КоммерсантЪ со ссылкой на информированные источники.

Подвижки в переговорах связаны с новыми предложениями Беларуси по погашению долга за газ. Об их получении 8 декабря сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, в тот же день правительство Беларуси сообщило об «опережающем авансовом платеже» «в качестве жеста доброй воли».

Источники газеты утверждают, что Беларусь готова погасить $425 млн прямой задолженности за российский газ с начала года, но хотела бы в таком случае в ближайшее время получить третий и четвертый транши кредита ЕФСР.

Во вторник министр финансов РБ Владимир Амарин заявил, что рассчитывает на получение $300 млн третьего транша до конца года. Глава ЕАБР (управляет средствами фонда) Дмитрий Панкин сообщил, что совет фонда вопрос еще не «Полный текст»