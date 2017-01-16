Беларусь занимает позорное 37-е место из 40 среди европейских стран по доле расходов на питание в структуре бюджета, обходя лишь Молдавию, Казахстан и Украину (где идет война), свидетельствуют данные "РИА Рейтинг".
Согласно рейтингу, который был составлен на основе собранных официальных данных о бюджетах домашних хозяйств в государствах Европы по итогам 2015 года, на еду белорусы тратят в среднем 39,1% ежемесячного дохода.
В благополучных странах с высокими доходами и сравнительно невысокими ценами на продукты расходы на питание составляют не более 15% от потребительских затрат семьи. Остальные средства жители таких стран могут позволить себе потратить на развлечения, путешествия, посещение ресторанов, образование, одежду и прочее.
Так, жители Люксембурга тратят на еду 8,6% доходов, Нидерландов – 10%, Великобритании – 11%, Германии – 12%, Испании – 15,1%.
При этом, на табачные и алкогольные изделия белорусы тратят 3,5% своих доходов (при среднем показателе по Европе в 2,9%).
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