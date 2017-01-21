Последнее обновление: 21.01.2017 16:00

Главное

Беларусь требует от России $300 млн. ежегодной «газовой» компенсации

16.12 14:01 | АФН

Беларусь готова оплатить $425 млн долга за газ, если получит новые транши кредита из антикризисного фонда ЕврАзЭС. Кроме того, Беларусь хочет новых льгот в виде $300 млн ежегодной компенсации за высокие цены на газ.

Об этом пишет газета КоммерсантЪ со ссылкой на информированные источники.

Подвижки в переговорах связаны с новыми предложениями Беларуси по погашению долга за газ. Об их получении 8 декабря сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, в тот же день правительство Беларуси сообщило об «опережающем авансовом платеже» «в качестве жеста доброй воли».

Источники газеты утверждают, что Беларусь готова погасить $425 млн прямой задолженности за российский газ с начала года, но хотела бы в таком случае в ближайшее время получить третий и четвертый транши кредита ЕФСР.

Во вторник министр финансов РБ Владимир Амарин заявил, что рассчитывает на получение $300 млн третьего транша до конца года. Глава ЕАБР (управляет средствами фонда) Дмитрий Панкин сообщил, что совет фонда вопрос еще не «Полный текст»

Политика

Лукашенко испытывает нефтяной голод, грозит выходом из ЕАЭС

21.09 10:07 | АФН

Лукашенко в минувший вторник вызвал на ковер госсекретаря союзного государства Г.Рапоту, чтобы публично высказать свое недовольство текущей политикой России в отношении Беларуси.

Принятое Россией решение почти вдвое сократить поставки нефти в РБ из-за неурегулированного газового спора начинает негативно сказываться на финансовой ситуации в стране.

«Мы телепаемся (иначе не скажешь) и уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти в Беларусь. Мы это воспринимаем как давление на Беларусь, но давления я не потерплю и белорусы тоже», - заявил Лукашенко.

По его словам, при поставках в Россию блокируются некоторые белорусские товары, включая продукты питания, которые якобы закупает Евросоюз.

«В России они почему-то «некачественные». Но понятно: когда мы поставляем качественный товар и по приемлемым ценам в Россию, мы бьем по карманам олигархов от сельского хозяйства в России. Они давят на правительство (там связи, вы знаете не хуже меня, «Полный текст»

Экономика

Беларусь ждет на Рождество $300 млн. от ЕФСР

13.12 11:34 | АФН

Белорусские власти очень хотели бы надеяться на то, что Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) все-таки смягчит свою позицию и перечислит синеокой очередной третий транш стабилизационного кредита в сумме $300 млн., без которого страна не сведет валютный «дебет с кредитом» в уходящем году.

"На этой неделе будет заседание правления Евразийского банка развития, до конца года будет проведен экспертный совет Евразийского фонда стабилизации и развития и совет фонда. Это еще два мероприятия, на которых должны рассмотреть выделение транша… Мы, конечно, надеемся, что положительное решение будет принято", - сказал сегодня глава Минфина РБ Владимир Амарин.

Он признал, что Беларусь не выполнила 3 индикативных показателя.

«Из 22 индикативных показателей мы не выполнили только три. Надеемся, что будут приняты во внимание наши аргументы и будет принято решение в нашу пользу", - сказал Амарин, которого цитируют государственные СМИ.

Проблема трех невыполненных показателей усугубляется текущим «Полный текст»

Энергетика

Беларусь порадовала Газпром «опережающим авансовым платежом»

08.12 16:33 | АФН

Беларусь осуществила опережающий авансовый платеж за поставку российского газа, сообщили официальные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря премьера РБ Владислава Сычевича.

«В октябре 2016 года на уровне правительств Беларуси и России достигнуты принципиальные договоренности и определены конкретные механизмы по решению проблемных вопросов в нефтегазовой сфере. Однако их реализация затянулась. Беларусь заинтересована в скорейшем разрешении сложившейся ситуации, в связи с чем в качестве первого шага и жеста доброй воли осуществила опережающий авансовый платеж за природный газ».

«Беларусь рассчитывает на ответную добрую волю российской стороны в виде скорейшего восстановления объемов поставок нефти в Беларусь, определенных действующими межправительственными соглашениями. Одновременно Беларусь надеется, что российские партнеры начнут практическую реализацию принципиальных октябрьских договоренностей, включая вопросы условий поставки в Беларусь природного газа», - гласит послание белорусской «Полный текст»

Общество

Белорусы работают на унитаз - рейтинг

06.12 13:47 | АФН

Беларусь занимает позорное 37-е место из 40 среди европейских стран по доле расходов на питание в структуре бюджета, обходя лишь Молдавию, Казахстан и Украину (где идет война), свидетельствуют данные "РИА Рейтинг".

Согласно рейтингу, который был составлен на основе собранных официальных данных о бюджетах домашних хозяйств в государствах Европы по итогам 2015 года, на еду белорусы тратят в среднем 39,1% ежемесячного дохода.

В благополучных странах с высокими доходами и сравнительно невысокими ценами на продукты расходы на питание составляют не более 15% от потребительских затрат семьи. Остальные средства жители таких стран могут позволить себе потратить на развлечения, путешествия, посещение ресторанов, образование, одежду и прочее.

Так, жители Люксембурга тратят на еду 8,6% доходов, Нидерландов – 10%, Великобритании – 11%, Германии – 12%, Испании – 15,1%.

При этом, на табачные и алкогольные изделия белорусы тратят 3,5% своих доходов (при среднем показателе по Европе в 2,9%).

На посещение «Полный текст»

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