AstraZeneca инвестирует $50 млрд в США и построит крупнейший в мире фармзавод

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca планирует инвестировать $50 млрд в расширение своего присутствия в США, включая создание крупнейшего в мире производственного хаба в штате Вирджиния. Об этом пишет CNBC.

До 2030 года фармгигант направит $50 млрд на развитие исследовательских и производственных мощностей в США. Основным объектом станет новый завод в Вирджинии, где будут производить инновационные препараты для контроля веса и метаболических расстройств, включая пероральное средство на основе GLP-1 для лечения ожирения.

Новый объект станет крупнейшей производственной площадкой фармацевтической компании в мире. Он будет предусматривать широкое внедрение искусственного интеллекта, автоматизации и аналитики данных для повышения эффективности производства.

Кроме того, AstraZeneca планирует масштабировать деятельность в сфере клеточной терапии - в штатах Мэриленд, Массачусетс, Калифорния, Индиана и Техас. В рамках этой стратегии будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест.

Гендиректор компании Паскаль Сорио заявил, что такие инвестиции являются доказательством веры в американскую биофармацевтическую экосистему. Они также должны помочь компании достичь амбициозной цели - увеличить годовой доход до $80 млрд, половину из которого планируется получать именно с рынка США.