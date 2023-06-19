Россия назвала условия вывода ядерного оружия из Беларуси

Размещение тактического ядерного орудия в Беларуси не предполагает каких-либо временных рамок, а условием его вывода может стать только полная денуклеаризация Европы.

«В нынешней геополитической ситуации основными условиями гипотетического возвращения ТЯО в Россию могли бы стать отказ США и НАТО от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Беларуси. Разумеется, такому нашему шагу должен предшествовать полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе", - заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС.

"Что касается возможных временных рамок нахождения российского ТЯО на территории Беларуси, то каких-либо ограничений на этот счет российско-белорусские договоренности не предполагают», - отметил он.

Полищук повторил кремлевский нарратив о вынужденном характере размещения ТЯО в Беларуси «в ответ на агрессивную политику альянса" и поддержке Западом «киевского режима».

«Открытая поддержка западниками киевского режима и нежелание принимать во внимание законные требования нашей страны в сфере безопасности явились триггером подобного ответного шага Москвы и Минска", - заявил чиновник.