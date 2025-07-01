В Азербайджане задержали уже семь человек в рамках расследования против агентства Sputnik

В Азербайджане задержали уже семь человек в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Бакинском филиале российского пропагандистского агентства "Россия сегодня" ("Sputnik-Азербайджан"). Об этом сообщает APA.

Кроме того, Министерство внутренних дел Азербайджана открыло уголовное производство в отношении "Sputnik-Азербайджан".

Днем в понедельник в Азербайджане заявили о задержании двух агентов российской ФСБ, которые работали под прикрытием в пропагандистском агентстве "Sputnik-Азербайджан".

Впоследствии стало известно, что задержанными являются исполнительный директор "Sputnik-Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Решение по мере пресечения для них принял Хатаинский районный суд Баку. Их подозревают в работе на ФСБ России. Уголовное дело возбуждено по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Задержания произошли на фоне скандала с РФ, который вспыхнул после того, как в Екатеринбурге задержали более 50 выходцев из Азербайджана по нераскрытому уголовному делу об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году.