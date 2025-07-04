Последнее обновление: 04.07.2025 12:13

Эмиссар США в ходе визита в Бейрут обсудит процесс разоружения Хезболлах

Посол США в Турции Том Барак, выступающий в роли посредника по урегулированию пограничных проблем между Ливаном и Израилем, прибудет с двухдневной дипломатической миссией в Бейрут 7 июля. Об этом сообщила газета Al Nahar.

Американский спецпредставитель обсудит с руководством Ливана вопрос о разоружении движения "Хезболлах", который должен предшествовать выводу израильских войск из пяти оккупированных районов на юге страны. Среди других тем в повестке переговоров - демаркация ливано-израильской границы, международная помощь Ливану и программа правительственных реформ.

В ходе своего визита в Бейрут 19 июня Барак предложил разработать график передачи отрядами Хезболлах своего оружия ливанской армии. Он настаивал на том, чтобы этот процесс охватил все районы Ливана и был завершен к ноябрю нынешнего года.

По сведениям издания, президент Ливана Джозеф Аун в своем ответе на американский план намерен потребовать на встрече с Бараком 7 июля предоставления "твердых гарантий" со стороны США. Они касаются в первую очередь прекращения израильских агрессивных действий, которые нарушают соглашение о перемирии, заключенное 27 ноября 2024 года, и не позволяют начать восстановительные работы в пострадавших районах на юге Ливана.



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