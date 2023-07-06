Лукашенко грозит применением ядерного оружия в случае «агрессии» против Беларуси

Лукашенко заявил, что Беларусь нанесет ядерные удары по целям на Западе в случае агрессии против страны.

"Если вы совершите агрессию против Беларуси, ответ будет мгновенным. Цели определены", - сказал Лукашенко, не уточнив, что будет считаться агрессией против синеокой.

Вместе с тем, он подтвердил перемещение в Беларусь ядерных боеголовок.

"Это такая тема, на которую рассуждать особо не прилично любому политику. Определенное количество ядерных боеголовок перемещены на территорию Беларуси. Находятся под надежной охраной. По земле мы ядерные боеголовки не перемещали", - сообщил он.