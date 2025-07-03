В Британии пропалестинским активистам предъявили обвинения в повреждении военных самолетов

В Великобритании четырем пропалестинским активистам предъявили обвинения в повреждении военных самолетов на авиабазе, куда они проникли в прошлом месяце, чтобы протестовать против поддержки Израиля со стороны Великобритании. Об этом сообщает Reuters.

По данным правоохранителей, обвинения были выдвинуты за сговор с целью проникновения в запрещенное место с намерением нанести ущерб безопасности или интересам Великобритании, а также за сговор с целью совершения преступного повреждения имущества.

Четверо мужчин в возрасте от 22 до 35 лет остаются под стражей и должны появиться в лондонском суде в четверг.

Полиция заявила, что представит суду доказательства, которые связывают эти преступления с терроризмом.

Организация Palestine Action сообщила, что стоит за инцидентом, который произошел 20 июня, когда на авиабазу в Оксфордшире в центральной Англии ворвались и обмазали красной краской два самолета, используемые для заправки и транспортировки.

Тогда в своем заявлении пропалестинская группа Palestine Action заявила, что активисты "применили переделанные огнетушители, чтобы распылить красную краску в турбинные двигатели двух самолетов Airbus Voyager, а также нанесли дополнительные повреждения с помощью ломов".

После этого министр обороны Британии Джон Хили распорядился провести расследование и пересмотр системы безопасности на базах.

Через несколько дней министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер официально объявила о намерении запретить деятельность пропалестинской организации Palestine Action.