Лукашенко: Ядерное оружие – это моя просьба к России

Размещение Россией тактического ядерного оружия на территории Беларуси не является частью плана ядерного шантажа Запада и осуществляется по просьбе Лукашенко, утверждает сам Лукашенко.

"Россия ни к чему не стремится. Не в России дело", - заявил Лукашенко, комментируя предположение о том, что размещение ТЯО в Беларуси приурочено к саммиту НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

По его словам, размещение в Беларуси ядерного оружия было его просьбой и настоятельным требованием к российской стороне, чтобы гарантировать безопасность синеокой.