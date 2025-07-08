Глава МИД Франции рассказал о подготовке "самых жестких" антироссийских санкций

Министр иностранных дел Франции Жан Ноэль Барро сообщил, что Европа готовится принять самые жесткие санкции за последние 3 года в связи с усилением ударов РФ по Украине. Об этом Барро сказал в комментарии французскому телеканалу TF1.

По его словам, Путин не только не согласился на предложение перемирия, но и Россия "усилила удары по Украине в 5 раз".

"Это не может продолжаться дальше. Это должно прекратиться. Чтобы достичь этого, в координации с усилиями американских сенаторов, Европа готовится принять на основе французских предложений самые жесткие санкции за последние 3 года, которые непосредственно лишат Владимира Путина ресурсов, позволяющих ему продолжать войну", – заявил французский министр.

Он добавил, что Россия больше не продвигается на фронте, и сегодня Путин "удовлетворяется тем, что обстреливает ракетами и дронами жилые районы, нанося огромные жертвы среди гражданского населения".

"Поэтому все это должно прекратиться, и для этого нужны санкции, направленные не только на нефтяные доходы, но и на российских финансовых игроков и финансовых игроков в других странах, которые позволяют обойти наши санкции", – добавил французский министр.

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм ожидает, что Сенат будет продвигать двухпартийный законопроект о российских санкциях, который позволит вводить тарифы против стран, поддерживающих войну РФ.

На днях сенатор анонсировал, что новые санкции против РФ будут одобрены в июле.