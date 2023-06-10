Последнее обновление: 10.06.2023 12:27

США не видят риска ядерной войны из-за размещения ядерного оружия в Беларуси

Соединенные Штаты не видят каких-либо указаний на то, что размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Беларуси несет в себе риск ядерной войны, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не видим ничего, что могло бы быть указанием на перемещение ядерных вооружений или надвигающегося риска ядерной войны на Украине или на континенте", - сказал он в интервью телекомпании CNN.

Кирби добавил, что Вашингтон также не видит оснований менять готовность своих стратегических сил в связи с сообщениями о начале перемещения ТЯО в Беларусь, передает ТАСС.

В пятницу Путин заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси начнется сразу же после того, как 7-8 июля завершится подготовка необходимых сооружений.

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