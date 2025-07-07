Последнее обновление: 07.07.2025 13:35

Трамп резко отреагировал на идею Маска о создании новой партии в США

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на идею американского миллиардера и бывшего высокопоставленного чиновника Илона Маска создать третью политическую партию в Америке. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что подобные проекты "никогда не работали" и только порождают хаос.

"Мне грустно видеть, как Илон Маск полностью сошел с ума", – заявил президент США.

Он сравнил последние действия бизнесмена с "железнодорожной катастрофой", которая происходит в течение последних пяти недель.

Трамп подчеркнул, что в США система исторически была двухпартийной и появление третьей силы только усложнит политическую ситуацию.

"Единственное, для чего подходят третьи партии, – это для создания полного и тотального хаоса", – подчеркнул он.

Президент также отметил успехи Республиканской партии и раскритиковал демократов за потерю ориентиров, отметив, что появление новой партии только "внесет путаницу".

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