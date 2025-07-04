Трамп опроверг информацию о приостановке поставок оружия Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна продолжает поставлять Украине оружие, однако должна убедиться, что у них самих его достаточно. Об этом он сказал во время общения с журналистами.

У Трампа спросили, почему он приостановил поставки оружия Украине, на что тот заявил: "Мы не приостанавливали".

"Мы предоставляем оружие, но мы уже предоставили очень много оружия, и мы продолжаем предоставлять оружие, сотрудничаем с ними и пытаемся помочь им. Но мы не приостанавливали", – сказал Трамп.

Трамп обвинил бывшего президента США Джо Байдена в том, что тот "опустошил всю страну, предоставляя им оружие".

"Мы должны убедиться, что у нас хватит для себя", – подытожил Трамп.

Напомним, в начале недели в Белом доме подтвердили, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину.

Официальной причиной назвали опасения, что запасы оружия США слишком уменьшились.

Украина заявила, что не получала официальных сообщений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.

По данным Bloomberg, решение администрации Трампа приостановить поставки некоторых видов военной помощи Украине было неожиданным для европейских чиновников.