Последнее обновление: 03.07.2025 14:44

Армения неожиданно заявила о намерении вступить в ШОС

Армения выразила желание стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это следует из заявления МИД республики.

"Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС", - говорится в распространенном в соцсети сообщении МИД Армении.

Членами ШОС в настоящее время являются 10 государств: Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран и Беларусь.



<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование