Пентагон заявил об отправке дополнительного оборонного вооружения Украине

Соединенные Штаты Америки направят Украине дополнительное вооружение в рамках военной помощи. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны США.

"По указанию президента США Дональда Трампа, Министерство обороны направляет дополнительное оборонительное оружие в Украину, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над обеспечением долгосрочного мира и прекращением убийств", – заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме 7 июля заявил о намерении увеличить военную помощь Украине.

Между тем издание Politico сообщает, что поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и Киеве. В частности, на международной конференции по восстановлению Украины в Риме, которая должна пройти 10-11 июля, запланирована встреча спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога с министром обороны Украины Рустамом Умеровым, а затем в ближайшее время в Киеве.