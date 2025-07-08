Норвегия присоединится к санкциям ЕС против двух российских компаний

Правительство Норвегии в понедельник решило добавить в национальный санкционный список две российские рыболовецкие компании, против которых ранее ввел санкции Европейский Союз. Об этом говорится в заявлении норвежского правительства.

Власти Норвегии решили наложить санкции на российские компании "Норебо холдинг" и "Мурман СиФуд", которые занимаются рыболовецкой промышленностью.

"Этим решением Норвегия присоединяется к санкциям, принятым ЕС 20 мая, так же как ранее она присоединилась к другим санкциям ЕС против России. Включение в список отвечает интересам безопасности Норвегии", – говорится в сообщении.

Как пояснил норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде, "Норебо холдинг" и "Мурман СиФуд" причастны к разведывательной деятельности против европейской критической инфраструктуры.

"Такая деятельность может создать предпосылки для будущих диверсионных операций и угрожать важным интересам Норвегии в области безопасности", – заявил он.

Окончательное введение Норвегией санкций против "Норебо холдинг" и "Мурман СиФуд" состоится после завершения внутренних юридических процедур, заявили в правительстве.

В конце июня Норвегия объявила о присоединении к 17-му пакету санкций ЕС против России, принятому 20 мая.

Ранее к этим ограничительным мерам присоединилась Швейцария.