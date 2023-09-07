Россия продолжает работы по размещению ядерного оружия в Беларуси

Работы по размещению российского тактического ядерного оружия в Беларуси продолжаются в соответствии с установленным графиком, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси осуществляется в соответствии с графиком… Сейчас пройдено несколько этапов в плане создания соответствующей инфраструктуры, переоборудования соответствующих носителей. Эта работа продолжается", - цитирует Рябкова ТАСС.

Он воздержался от более детального изложения сути производимых приготовлений и сроков выполнения поставленных задач, сославшись на отсутствие соответствующих инструкций: "Если руководство сочтет возможным и желательным представить подробности происходящего, это будет сделано. На сегодня никаких дополнений или изменений к тому, что раньше на эту тему озвучивалось, у меня не имеется".