Последнее обновление: 13.06.2023 14:35

Лукашенко готов применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси

Никакого колебания по применению ядерного оружия не будет в случае агрессии против Беларуси, заявил сегодня Лукашенко, называя причины размещения тактического ядерного оружия в Беларуси.

"Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю. А причина применения такого оружия может быть только одна - агрессия против Беларуси. И ответ будет незамедлительным. Я это заранее говорил уже несколько раз", - сказал Лукашенко.

"Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания", - уточнил пенсионер, которому, по его словам, хотелось бы избежать применения ТЯО.

"Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия", - предупредил Лукашенко.

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