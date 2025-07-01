МИД РФ потребовал у Баку освободить задержанных сотрудников Sputnik-Азербайджан

Российский МИД вручил послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву вербальную ноту с требованием освободить сотрудников Sputnik-Азербайджан Игоря Картавых и Евгения Белоусова, задержанных в Баку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин также заявил протест послу «в связи с последними недружественными действиями Баку, сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений».

В МИДе также заявили, что при задержании азербайджанцев в Екатеринбурге российские органы не превышали полномочий.

Дипломатический конфликт между Москвой и Баку начался с задержания подозреваемых в причастности к убийствам в пятницу, 27 июня. Два человека — выходцы из Азербайджана Зияддин и Гусейн Сафаровы — погибли в ходе задержания.

В понедельник, 30 июня, полиция пришла с обыском в офис азербайджанского отделения российского государственного СМИ Sputnik и арестовала двух сотрудников, заявив, что они — агенты ФСБ.