Зеленский обсудил с Трампом возможности по ПВО и защиту неба

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности состоявшегося нового телефонного разговора с Дональдом Трампом.

«Очень важный и полезный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Мы благодарны за всю оказанную поддержку, которая дает нам возможность беречь жизнь людей и нашу независимость», - заявил Владимир Зеленский в соцсети.

По его словам, он говорил с Трампом «о российских воздушных ударах и шире — о ситуации на фронте».

«Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд», - рассказал президент.

Особое внимание президенты уделили совместному производству вооружений.

«Мы также подробно говорили о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Мы готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это крайне необходимо для безопасности, особенно когда речь идет о беспилотниках и связанных с ними технологиях», – сказал Зеленский.

Также, по его словам, стороны обсудили взаимные закупки и инвестиции.

"Мы обменялись мнениями о дипломатической ситуации и совместной работе с Америкой и другими партнерами", - заключил президент.