Главу Украинской православной церкви Онуфрия лишили гражданства

На основании материалов Службы безопасности Украины (СБУ) прекращено гражданство Украины Ореста Березовского, митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, сославшись на подписанный Владимиром Зеленским соответствующий указ.

«Березовский (Онуфрий) добровольно получил гражданство России в 2002 году. Об этом он не сообщил уполномоченные органы власти Украины. В то же время после этого он продолжал и дальше пользоваться статусом гражданина нашего государства», - говорится в пресс-релизе.

По информации спецслужбы, митрополит Онуфрий поддерживает связь с Московской патриархией и «сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви».

В вину Русской православной церкви спецслужба ставит поддержку войны России против Украины.

Весной 2023 года митрополит Онуфрий заявлял, что у него нет российского паспорта. До этого журналисты опубликовали расследование, по данным которого предстоятель УПЦ в 2002-2003 годах получал паспорт гражданина России.

Он объяснял, что учился в Московской духовной семинарии в Троице-Сергиевой лавре. После распада СССР он де-факто имел гражданство России, но приобрел также украинское.

До войны УПЦ относилась к Московскому патриархату, а в мае 2022 года она провела собор, по итогам которого заявила о независимости. При этом дискуссии, стала ли УПЦ действительно независимой от Москвы, продолжались.

Многие епископы и священники не поддерживали отдаление УПЦ от Москвы. Митрополит Онуфрий подчеркивал, что выступил против войны и осудил российскую агрессию.